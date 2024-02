Equity Story Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Equity Story liegt der 7-Tage-RSI bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65,38 ein "Neutral"-Rating an.

Die Stimmung gegenüber Equity Story wird auf sozialen Plattformen als überwiegend negativ eingeschätzt, basierend auf den Kommentaren und Befunden in den letzten zwei Tagen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Equity Story bei 0,04 AUD festgestellt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,03 AUD, was einem Abstand von -25 Prozent zur GD200 entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,03 AUD, was einem "Neutral"-Signal entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Equity Story basierend auf den verschiedenen Analysen.