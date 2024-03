Equity Story Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Anleger-Sentiment hat eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Equity Story ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Equity Story beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Equity Story. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da es in diesem Punkt keine Auffälligkeiten gab, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorgenommen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Equity Story derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 AUD, während der Kurs der Aktie (0,03 AUD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,03 AUD führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Equity Story führt der RSI zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung sowie der technischen Indikatoren eine insgesamt neutrale Bewertung für die Aktie von Equity Story.