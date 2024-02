Equity Residential Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Aktie von Equity Residential zeigt, dass der aktuelle Kurs von 61,23 USD sich mit -0,36 Prozent vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 61,45 USD entfernt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt (GD50) liegt bei 60,33 USD, was bedeutet, dass der Kurs um +1,49 Prozent vom GD50 entfernt ist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Equity Residential als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität in den sozialen Medien für Equity Residential gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Die Diskussionen konzentrierten sich insbesondere auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Equity Residential-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat ergaben sich 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf kurzfristiger Basis führt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (66,67 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 8,88 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Equity Residential somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.