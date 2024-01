Equity Residential Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Equity Residential liegt der RSI bei 57,03, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und der Buzz rund um Equity Residential haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Equity Residential-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 61,45 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 60,7 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 6 Bewertungen zeigt, dass 2 Analysten die Aktie als "Gut" einstufen, 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitts-"Neutral"-Rating. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 11,48 Prozent steigen könnte, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit erhält Equity Residential von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.