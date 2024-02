Equity Residential Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz keine wesentlichen Veränderungen bei der Aktie von Equity Residential. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Equity Residential liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 55,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Equity Residential.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Equity Residential liegt derzeit bei 61,47 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 60,03 USD, was einem Abstand von -2,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Neutral"-Signal, da die aktuelle Differenz -0,35 Prozent beträgt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Analysten schätzen die Aktie von Equity Residential langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als gut, 4 als neutral und keine als schlecht eingestuft. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 0 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 66,67 USD, was einer Erwartung von 11,06 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.