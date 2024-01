Equity Lifestyle Properties Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Equity LifeStyle Properties Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens wird als "Gut" eingestuft, wobei 3 Analysten eine positive Meinung abgaben, 2 neutral waren und keine negativen Meinungen geäußert wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat.

Der durchschnittlichen Kursprognose zufolge ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 6,36 Prozent für das Wertpapier, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 69,67 USD. Dies führt zu der Gesamteinschätzung einer "Gut"-Empfehlung für Equity LifeStyle Properties Inc.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 67,52 USD, während der aktuelle Kurs bei 69,67 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 von +3,18 Prozent und dem GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 69,91 USD liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen in Bezug auf Equity LifeStyle Properties Inc. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Equity LifeStyle Properties Inc als neutral bewertet. Der RSI7 liegt bei 48,28 und der RSI25 bei 54,8, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Equity LifeStyle Properties Inc als angemessen bewertet, wobei die Analysten eine "Gut"-Empfehlung aussprechen und die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft wird.