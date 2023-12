Equity Lifestyle Properties Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Equity LifeStyle Properties Inc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,96 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 44,95, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Equity LifeStyle Properties Inc verläuft bei 67,12 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 71,13 USD und hat damit einen Abstand von +5,97 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) wird ein Niveau von 68,61 USD festgestellt, was einem Abstand von +3,67 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Equity LifeStyle Properties Inc festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Über die letzten zwölf Monate erhielt Equity LifeStyle Properties Inc insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 74,1 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,18 Prozent darstellt und somit als "Neutral" empfohlen wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

