Equity Lifestyle Properties Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Equity LifeStyle Properties Inc-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Equity LifeStyle Properties Inc. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 70,38 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,82 Prozent bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Equity LifeStyle Properties Inc eine "Gut"-Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Equity LifeStyle Properties Inc diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 82,66, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 57,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse ist die Equity LifeStyle Properties Inc-Aktie mit einem Kurs von 64,67 USD -3,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,28 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.