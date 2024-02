Equitrans Midstream Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Equitrans Midstream-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Equitrans Midstream-Aktie auf Basis des RSI.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs 10,53 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 10,29 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Equitrans Midstream-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,87 liegt, während das Branchen-KGV bei 27,61 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen bewertet wurde, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 6,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,53 USD eine erwartete Kursentwicklung von -38,27 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie der Equitrans Midstream basierend auf den Analystenbewertungen.