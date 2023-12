Equitrans Midstream Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Equitrans Midstream als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Equitrans Midstream-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,78, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Index.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Equitrans Midstream zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Equitrans Midstream weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Equitrans Midstream bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie von Equitrans Midstream als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,87, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,99 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Equitrans Midstream-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 8,16 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 10,06 USD weicht somit um +23,28 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Bewertung gilt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,52 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Equitrans Midstream-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.