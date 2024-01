Equitrans Midstream Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equitrans Midstream einen Wert von 13, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 13,87 Euro zahlt. Dies ist deutlich weniger als der Branchendurchschnitt von 31 und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Die technische Analyse weist darauf hin, dass der Schlusskurs der Equitrans Midstream-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,4 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,26 USD liegt, was einer Abweichung von +22,14 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs von 9,43 USD über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Informationen erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse von Analystenbewertungen zeigt, dass Equitrans Midstream in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen erhalten hat, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 6,5 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -36,65 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den vergangenen Diskussionen gezeigt hat. Positive Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Equitrans Midstream aufgrund des KGV, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.