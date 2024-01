Equitrans Midstream Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Equitrans Midstream ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft. Das KGV liegt derzeit bei 13,87 und damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. In Bezug auf die Dividende schüttet Equitrans Midstream eine Rendite von 6,83 % aus, was 21,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Aktie.