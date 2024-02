Equitrans Midstream Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Equitrans Midstream-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,71 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,64 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Aktie voraussichtlich eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Bisher liegen 0 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 6,5 USD, was auf eine mögliche negative Performance von -37,74 Prozent hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Equitrans Midstream-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,35 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Bezeichnung als "günstig" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,38 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 10,44 USD ergibt eine positive Abweichung von 11,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,36 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Equitrans Midstream-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.