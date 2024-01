Equitrans Midstream Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Equitrans Midstream beträgt aktuell 13,87 und liegt damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche, der bei 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Equitrans Midstream ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Aus technischer Sicht wird die Equitrans Midstream-Aktie positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,67 USD lag, was einer Steigerung von 25,97 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,52 USD wird mit einem Plus von 12,08 Prozent positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Equitrans Midstream mit 6,83 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche, der bei 28,25 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie, da sie um 21,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.