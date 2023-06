Equitrans Midstream Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

An der Börse New York notiert die Aktie Equitrans Midstream am 02.06.2023, 14:00 Uhr, mit dem Kurs von 8.84 USD. Die Aktie der Equitrans Midstream wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Equitrans Midstream einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Equitrans Midstream jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Equitrans Midstream beläuft sich mittlerweile auf 7,07 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,84 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,04 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,44 USD. Somit ist die Aktie mit +62,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Equitrans Midstream führt bei einem Niveau von 0,97 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 9,62 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,11 liegt Equitrans Midstream unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 33,21 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Equitrans Midstream-Analyse vom 03.06. liefert die Antwort:

Wie wird sich Equitrans Midstream jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Equitrans Midstream-Analyse.

Equitrans Midstream: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...