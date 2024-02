Equitable Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die institutionellen Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für die Eqb vergeben, was insgesamt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats ergaben eine Einschätzung von 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht", was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 14,12 Prozent und ein mittleres Kursziel von 102,5 CAD, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut" für ihre Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Eqb bei 76,77 CAD verläuft, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit bei 89,01 CAD liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Eqb zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (54,62 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,37 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Eqb derzeit eine negative Differenz von -2,62 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz erhalten die Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.