Equitable Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten Wochen wurde Equitable von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Equitable in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann zeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Equitable wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Equitable im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,67 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 138,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equitable mit einem Wert von 9,7 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", was es unterbewertet macht. Das Branchen-KGV liegt bei 15,49, was einen Abstand von 37 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.