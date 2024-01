Equitable Aktie: Jubelschreie!

Die Eqb-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,27 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 8 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 101 CAD, was einem Anstieg um 11,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (90,8 CAD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung von Analysten für die Eqb-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eqb-Aktie liegt bei 21,94 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 29,22 für 25 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Signale, da der letzte Schlusskurs um 25,33 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt und um 13,43 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Eqb-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.