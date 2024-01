Equitable Aktie: Gigantischer Hammer!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Eqb ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt an acht Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren vor allem positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Eqb bei 9 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 9,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Eqb zahlt, was 7 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt in "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung bei Eqb festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine Auffälligkeiten oder signifikante Veränderungen in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eqb liegt bei 30,31, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Eqb auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers eine "Gut"-Bewertung, aufgrund des unterbewerteten KGV und der überverkauften RSI-Situation.