Equinox Gold Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zueinander. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Equinox Gold-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 87. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 64 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für die Aktie von Equinox Gold. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die Stimmung und Einschätzungen rund um die Equinox Gold-Aktie. In den vergangenen Wochen häufen sich die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Zudem lassen sich sieben Handelssignale ableiten, wovon 3 Gut- und 4 Schlecht-Signale sind. Insgesamt ist die Anlegerstimmung somit als "Schlecht" einzustufen.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Die Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,48 CAD an, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 5,42 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Betrachtet man die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, so zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie von Equinox Gold daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.