Equinox Gold Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Equinox Gold diskutiert, so das Anleger-Sentiment. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen sind jedoch negative Themen im Vordergrund des Interesses der Anleger. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage rund um Aktien. Bei Equinox Gold zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Equinox Gold bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Equinox Gold ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 52,7, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Equinox Gold als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen: 1 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 6,48 CAD, was einer Erwartung von 8,6 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".