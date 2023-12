Equinox Gold Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Equinox Gold-Aktie wird auf technischer Basis als "Neutral" bewertet, basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,77 CAD, was einer Entfernung von +3,68 Prozent vom GD200 (6,53 CAD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,59 CAD, was einem Abstand von +2,73 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität führt. Die Aktie erfährt daher weniger Beachtung und wird als "Schlecht" bewertet.

In Anbetracht der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Equinox Gold-Aktie die Einschätzung "Neutral", basierend auf einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6,48 CAD, was einer erwarteten Performance von -4,23 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Equinox Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 43,64 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 45,94 Punkte). Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.