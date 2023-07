Equinor: Zwei starke Meldungen auf einen Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Equinor hat am vergangenen Freitag die Akquisition des brasilianischen Onshore-Unternehmens für erneuerbare Energien, Rio Energy, von Denham Capital angekündigt. Das erworbene Portfolio beinhaltet den 200 MW Onshore-Windpark Serra da Babilonia im Staat Bahia, ein Solarportfolio in der Entwicklungsphase mit einer Kapazität von 600 MW und eine Projektpipeline von etwa 1,2 GW an Onshore-Wind- und Solarprojekten.

Die finanziellen Einzelheiten dieser Transaktion wurden nicht offengelegt. Nach dem Abspalten bestimmter Vermögenswerte wird Equinor eine hundertprozentige Beteiligung an Rio Energy besitzen und sowohl das aktuelle Management als auch weitere circa 140 Mitarbeiter übernehmen. Dies führte zu einer gemäßigten Kursreaktion; aktuell notiert die Equinor-Aktie bei ca. 27,75 Euro pro Aktie – ein Anstieg rund um ein...