Equinor Asa Adr Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Equinor Asa-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet, und die Ergebnisse sind nicht gut. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 28,3 EUR, was einem Abweichung von -17,33 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,29 EUR) zeigt eine Abweichung von -14,27 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Equinor Asa-Aktie von Experten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Equinor Asa mit 4,13 Prozent 24,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist und von der Redaktion ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren für das Bild einer Aktie. Bei Equinor Asa wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht wesentlich verändert, weshalb Equinor Asa auf dieser Stufe auch eine "Gut"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls ein negatives Bild. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Equinor Asa diskutiert, wobei die negative Kommunikation die positiven Themen überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, basierend auf automatischen Analysen der Kommunikation und dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird Equinor Asa daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments zugesprochen.