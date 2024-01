Equinor Asa Adr Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Equinor Asa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,68 Punkten, was bedeutet, dass die Equinor Asa-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Equinor Asa weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Equinor Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,35 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt jedoch höher als der letzte Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Equinor Asa-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positivere Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Equinor Asa beschäftigte. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".