Equinor Asa Adr Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Equinor Asa hat sich in den letzten Tagen vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt und wird aktuell mit einem Kurs von 29,04 EUR gehandelt. Die kurzfristige Einschätzung lautet auf "Neutral". Hingegen beträgt die Distanz zum GD200 +2,98 Prozent, was zu einer Einstufung "Neutral" auf Basis der vergangenen 200 Tage führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Equinor Asa Aktie wird durch soziale Plattformen beeinflusst. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen zeigt hingegen drei "Gut" und keine "Schlecht" Bewertungen, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Equinor Asa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,56 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 28 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,04 Punkten und zeigt somit an, dass die Equinor Asa weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 56,72. Somit erhält die Equinor Asa-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.