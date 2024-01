Mit Equinor ASA wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Equinor Asa beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Equinor Asa zeigt der RSI einen Wert von 85,99, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Bewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 64,97 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Equinor Asa mit 26,27 EUR eine Entfernung von -7,34 Prozent vom GD200 (28,35 EUR) aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,96 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist Equinor Asa eine Dividendenrendite von 4,13 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,13 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich aus den verschiedenen Bewertungsmethoden, dass die Equinor Asa-Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet wird.