Equinor ASA löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt werden. Für die Equinor Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage, der weniger volatil ist als der RSI7, liegt bei 60,82. Das bedeutet, dass die Equinor Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Equinor Asa-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Equinor Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Equinor Asa wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Equinor Asa eine Dividendenrendite von 3,82 % aus, was 16,33 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 20,14 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.