Equinor ASA Quartalszahlen: Erwartete 30,10% Umsatzsteigerung und Aktienentwicklung

In knapp 3 Monaten wird das Unternehmen Equinor ASA aus Stavanger, Norwegen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Equinor ASA im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 96 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen des Unternehmens Equinor ASA. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 84,46 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Denn laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analystenhäuser einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Equinor ASA einen Umsatz von 2,87 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Plus von +30,10% auf 3,73 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -12,69% auf 583,83 Mio. EUR sinken.

Auf Jahresbasis bleiben die Analysten optimistisch gestimmt und rechnen mit einem Umsatzanstieg um +30,10%. Der Gewinn soll jedoch voraussichtlich um -12,69% auf 1,59 Mrd. EUR fallen – aber dennoch positiv bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit einem Betrag von 1,82 Mrd. EUR erreichte wurde Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,46 EUR liegen.

Einige Aktionären haben bereits vorab auf die Schätzungen für die Quartalszahlen reagiert. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Aktie um +10,02% verändert.

Analysten schätzen den langfristigen Ausblick wie folgt ein: In einem Zeitraum von 12 Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs bei 29,51 EUR liegt – was auf Basis des aktuellen Kurses einen Verlust von -6,54% bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt noch in das Unternehmen einsteigen möchten, sollten mit einem Verlust von -6,54% innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Trend für den Aktienkurs von Equinor ASA an. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keinen Widerstand.

