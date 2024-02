Equinor ASA Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Equinor Asa-Aktie wird derzeit technisch betrachtet und basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bewertet. Dieser Wert liegt bei 28,34 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 24,3 EUR lag, was einem Unterschied von -14,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,71 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,31 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Equinor Asa in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Equinor Asa in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin. Der RSI für die Equinor Asa liegt bei 80,73, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 76 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Equinor Asa in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Equinor Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.