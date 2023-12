Equinor ASA Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die norwegische Öl- und Gasgesellschaft Equinor Asa hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht und liegt mit 3,82 % unter dem Branchendurchschnitt von 21,11 %. Dies entspricht einer Differenz von 17,29 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) von Equinor Asa zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 25,99. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung mit einem RSI von 59. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Equinor Asa ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,69 als unterbewertet angesehen wird. Folglich erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich für Equinor Asa in den letzten vier Wochen aufgehellt und zugenommen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.