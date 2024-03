Equinor ASA Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Equinor Asa-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin, mit einem Wert von 72,42 für den RSI7 und 68,7 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenpolitik von Equinor Asa wird ebenfalls kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs 4 beträgt, was zu einer negativen Differenz von -24,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ist die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv gewesen. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen zunehmend negativ auf das Unternehmen ausgewirkt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.