Equinor ASA Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Beim Unternehmen Equinor Asa zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Equinor Asa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Equinor Asa liegt bei 64,21, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite für Equinor Asa beträgt aktuell 3,82 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (4,17) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Equinor Asa mit 28,8 EUR inzwischen -3,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.