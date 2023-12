Equinor ASA Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor Asa beträgt 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,69 im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf fundamentaler Ebene führt.

Bei der Dividendenrendite schüttet Equinor Asa 3,82 % aus, was 17,29 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 21,11 % ist. Somit erhält das Unternehmen eine negative Bewertung in diesem Bereich aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI der Equinor Asa bei 25,99, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für die Equinor Asa bei 59, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Equinor Asa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt wird Equinor Asa auf Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft, während die Dividendenrendite niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Der RSI deutet auf eine überverkaufte Situation hin, erhält jedoch auch eine neutrale Bewertung. Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Signale, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.