Equinor ASA Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividendenrendite von Equinor Asa liegt mit 4,13 % unter dem Branchendurchschnitt von 28 %, was 23,86 Prozentpunkte weniger als üblich ausmacht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Anleger-Stimmung bei Equinor Asa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 negative und 0 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Equinor Asa, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Equinor Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,33 EUR, was -5,82 Prozent Abweichung vom aktuellen Schlusskurs (26,68 EUR) entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -6,45 Prozent. Insgesamt wird die Equinor Asa-Aktie damit in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.