Equinor ASA Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Equinor Asa-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 68,55 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Equinor Asa.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 6,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Equinor Asa zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche liegt das KGV deutlich niedriger, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen auch einige negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 1 positive Handelssignale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Equinor Asa im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 4,13 % aus, was 24,01 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.