Equinor ASA Aktie: Was noch aussteht!

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen bezüglich Aktien führen. In Bezug auf Equinor Asa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist die Equinor Asa derzeit -13,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -17,59 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Equinor Asa liegt derzeit bei 4,13 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,15 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien wurde Equinor Asa in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine neutrale Einstufung. Zusätzlich wurden 9 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung für Equinor Asa.