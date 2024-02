Equinor ASA Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Dividendenrendite für Equinor Asa beträgt derzeit 4,13 Prozent, nur leicht unter dem Durchschnitt von 4,16 Prozent. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der Equinor Asa-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir auch hier ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor Asa liegt derzeit bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.