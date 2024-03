Equinor ASA Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne liegt zwischen 0 und 100. Für die Equinor Asa beträgt der RSI 44,25, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Equinor Asa festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz verzeichnete eine leichte Reduktion, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Equinor Asa gesprochen. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen, die eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergaben, wird auch in diesem Fall eine "Neutral" Bewertung für das Anleger-Sentiment vergeben.

Im fundamentalen Bereich weist die Equinor Asa derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was bedeutet, dass die Börse 6,31 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, insbesondere im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", wo der durchschnittliche Wert momentan bei 32 liegt.