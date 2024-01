Equinor ASA Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Equinor Asa wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Equinor Asa mit 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,93 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor Asa liegt bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,5 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Equinor Asa liegt bei 37,42, was als neutrale Situation angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.