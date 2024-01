Equinor ASA Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Equinor Asa wird der RSI für die letzten 7 Tage mit 71,68 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, zeigt jedoch an, dass Equinor Asa weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Equinor Asa als unterbewertet angesehen, da das aktuelle KGV 5 beträgt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 28 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Equinor Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine Abweichung von -6,17 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für Equinor Asa zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Jedoch weisen weitere Studien darauf hin, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal auf dieser Ebene führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Bewertung für Equinor Asa.