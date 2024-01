Equinor ASA Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die technische Analyse der Equinor Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 28,35 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs (27,595 EUR) weicht somit um -2,66 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,41 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,17 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Equinor Asa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Equinor Asa mit einer Dividende von 3,82 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (19,97 %) auf. Die Differenz von 16,15 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Equinor Asa-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Equinor Asa-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Equinor Asa-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch gab es auch "Schlecht"-Signale, insgesamt fünf (4 Schlecht, 1 Gut). Insgesamt ergibt sich daher in der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Equinor Asa-Aktie, wobei die technische Analyse und die Dividende zu einer "Schlecht"-Bewertung führen, während das Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft wird.