Equinor ASA Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Equinor Asa Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 28,09 EUR, während der aktuelle Kurs bei 24,495 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von -12,8 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 24,96 EUR, was einem Abstand von -1,86 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Equinor Asa Aktie zeigt sich überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt neun (6 Schlecht, 3 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung in Bezug auf die Equinor Asa Aktie hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Zudem wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Equinor Asa Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,31 auf, was 80 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (31,1). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.