Equinor ASA Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Equinor Asa zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,27 EUR sich um -7,34 Prozent vom GD200 (28,35 EUR) entfernt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,96 EUR. Da der Abstand zum GD50 bei -9,29 Prozent liegt, wird auch hier ein "Schlecht"-Signal festgestellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Equinor Asa als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Equinor Asa-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Wertung führt. Insgesamt wird die Equinor Asa in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Equinor Asa 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Unterbewertung darstellt. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.