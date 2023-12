Equinor ASA Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des RSI ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Equinor Asa heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass Equinor Asa weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,22 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Equinor Asa beträgt 3,82 Prozent bezogen auf das Kursniveau, nur leicht unter dem Mittelwert von 4,17 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität gezeigt, weshalb Equinor Asa für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Wertung für Equinor Asa führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor Asa liegt bei 5,86 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche (27 Euro). Auf Grundlage des KGV wird daher eine Unterbewertung festgestellt, weshalb die Aktie als "Gut" eingestuft wird.