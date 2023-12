Equinor ASA Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor Asa mit 5 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 5,86 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Aus diesem Grund erhält Equinor Asa in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 28,085 EUR nur um 0,3 Prozent vom GD200 (28,17 EUR) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Jedoch liegt der GD50 bei 30,48 EUR, was einem Abstand von -7,86 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Equinor Asa 3,82 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 4,17 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.