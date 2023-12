Equinor ASA Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Equinor Asa hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 28,16 Euro erreicht, während der aktuelle Kurs bei 28,715 Euro liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +1,97 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 30,43 Euro, was einen Abstand von -5,64 Prozent zur Aktie bedeutet und diese als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Equinor Asa liegt bei 25,99, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was eine neutrale Situation anzeigt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie ein "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Equinor Asa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 27,69) als unterbewertet betrachtet wird. Gemäß der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiven Themen rund um die Equinor Asa. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Einschätzung wider, die durch tiefgreifende und automatische Analysen bestätigt wird. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Equinor Asa insgesamt eine "Gut"-Bewertung.