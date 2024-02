Equinor ASA Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in Bezug auf Equinor Asa festgestellt, was zu einer positiven Stimmung bezüglich der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Equinor Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 28,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23,395 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -17,33 Prozent, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage schneidet die Aktie negativ ab, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Themen zu Equinor Asa diskutiert wurden. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine negative Bewertung für die Equinor Asa-Aktie.