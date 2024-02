Equinor ASA Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Analyse der Aktienkurse von Equinor Asa durch unsere Analysten ergab, dass die Stimmung in den sozialen Medien neutral ist. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben "Schlecht" Signale, was zu einer negativen Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Die Zunahme negativer Kommentare über Equinor Asa in den sozialen Medien führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt an, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger über Equinor Asa diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Equinor Asa mit einem Kurs von 24,315 EUR derzeit -11,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -14,2 Prozent beläuft.

Die Dividendenrendite von Equinor Asa beträgt derzeit 4,13 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08 % im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Diese Differenz von 23,95 Prozentpunkten führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.