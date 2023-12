Equinix Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Equinix Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Equinix Inc-Aktie. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 801 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,05 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (809,49 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Neutral"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Equinix Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Equinix Inc haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Equinix Inc-Aktie ein Durchschnitt von 749,95 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 809,49 USD (+7,94 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (768,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,3 Prozent Abweichung). Die Equinix Inc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Equinix Inc erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Equinix Inc heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,53 Punkten, zeigt also an, dass Equinix Inc weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Equinix Inc weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,18), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält das Equinix Inc-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.